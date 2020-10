Gallico Catona, in panchina torna mister Giovinazzo

Ci sarà Giuseppe Giovinazzo mercoledì sulla panchina del Gallico Catona a guidare i rossoblù nel derby con il Locri, valido per la quinta giornata di Eccellenza, primo turno infrasettimanale di questa lunga stagione 2020/2021.

Per Giovinazzo si tratta di un ritorno sulla panchina del Gallico Catona, squadra da lui condotta alla salvezza due stagioni fa, anche in quella circostanza subentrando a campionato in corso. In questa nuova esperienza in rossoblù, il tecnico sarà affiancato dal vice Natale Giovinazzo.

Attualmente il Gallico Catona si trova in fondo alla classifica, avendo tuttavia disputato solamente due incontri su quattro a causa dell’emergenza Covid che ha anche portato l’ex tecnico Condello a rassegnare le dimissioni. Per mister Giovinazzo, a partire dalla sfida contro un Locri a punteggio pieno, avrà inizio un vero e proprio tour de force tra campionato, coppa e recuperi.