Reggina-Cosenza, la probabile formazione amaranto secondo i quotidiani

Secondo la Gazzetta del Sud, gli amaranto potrebbero affrontare il derby con quattro novità, rispetto all’undici sceso in campo a Chiavari. In difesa, si profila un turno di riposo per Rossi: ballottaggio Delprato-Gasparetto, con il primo favorito (qualora la spuntasse l’ex Ternana, Cionek si sposterebbe sul centro-sinistra). A centrocampo, Folorunsho si candida a fare coppia con Crisetig, mentre a destra dovrebbe tornare titolare Rolando. Sulla trequarti infine, può essere la volta di Mastour.

Per il Quotidiano del Sud invece, rispetto a sabato scorso l’unico cambio sarà rappresentato dal ritorno di Rolando. Per il resto tutto confermato, con Bellomo dietro la coppia Denis-Menez.

Per la Gazzetta dello Sport, Del Prato sarà della partita, ma non in difesa: il jolly dell’Atalanta tornerà sulla fascia destra, con Rolando in panchina. Confermato il trio difensivo Loiacono-Cionek-Rossi, mentre Mastour è favorito sulla trequarti.

Novità Delprato anche per il Corriere dello Sport, ma in questo caso il classe ‘2000 si piazzerà in difesa. In mediana Bianchi-Crisetig, a destra Rolando e sulla trequarti Bellomo.

Da notare che tutti e quattro i quotidiani in questione non hanno alcun dubbio sulla coppia offensiva, composta da German Denis e Jeremy Menez.

REGGINA-COSENZA, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DEL SUD

Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Folorunsho, Crisetig, Liotti; Mastour; Menez, Denis. Allenatore: Toscano.

REGGINA-COSENZA, PROBABILE FORMAZIONE QUOTIDIANO DEL SUD

Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Menez, Denis. Allenatore: Toscano.

REGGINA-COSENZA, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DELLO SPORT

Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Delprato, Bianchi, Crisetig, Liotti; Mastour; Menez, Denis. Allenatore: Toscano.

REGGINA-COSENZA, PROBABILE FORMAZIONE CORRIERE DELLO SPORT

Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Menez, Denis. Allenatore: Toscano.