Reggina-Cosenza, designato Ros di Pordenone: primo incrocio con gli amaranto

La sezione C.A.N. dell’A.I.A. ha reso note le designazioni arbitrali relative alla 4° giornata d’andata del campionato di Serie BKT. Per la sfida del ”Granillo” tra Reggina e Cosenza, in programma domani alle ore 21, è stato designato il Sig. Riccardo Ros. Il fischietto di Pordenone sarà coadiuvato dagli assistenti Oreste Muto di Torre Annunziata e Domenico Palermo di Bari. Il quarto ufficiale di gara sarà il sig. Francesco Forneau di Roma 1.

Si tratta di un incrocio inedito tra Ros e la Reggina, che domani si incroceranno per la prima volta. Cinque, invece, i precedenti con il Cosenza: il bilancio è di quattro pareggi per 1-1 tra Lega Pro e Serie B ed una sconfitta (contro il Frosinone in B).