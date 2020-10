Reggina, Toscano: “Amareggiati ma contenti della prestazione. Dovevamo chiuderla prima”

Nel post-gara della sfida tra Virtus Entella e Reggina, terminata con il punteggio di 1-1, dalla sala stampa dello Stadio Comunale di Chiavari è intervenuto il tecnico amaranto Mimmo Toscano. Di seguito, le sue parole:

TANTA AMAREZZA- “C’è amarezza, soprattutto per i ragazzi. Hanno fatto una partita di grande livello, qualità e intensità. Peccato non aver portato via i tre punti da un campo difficile come quello di Chiavari. Andiamo avanti guardando la prestazione, perchè secondo me abbiamo fatto davvero bene. Guarna non ha dovuto effettuare grandi interventi.

CHIUDERLA PRIMA- “Abbiamo costruito tanto nella ripresa, ma anche nella prima parte abbiamo creato un paio di palle-gol importanti. Partite come quelle di oggi bisogna chiuderle, perchè poi l’episodio in mischia o su palla lunga ti può punire. Il nostro errore, se così lo si può definire, è non aver raddoppiato. Adesso testa al derby, martedì arriva il Cosenza“.