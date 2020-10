Lega Pro, anche il Livorno prossimo all’esclusione

Dopo il Trapani, estromesso dal campionato a seguito delle rinunce contro Casertana e Catanzaro, la Lega Pro è ad un passo dal perdere un’altra squadra. Salvo ribaltoni che avrebbero del clamoroso, il Livorno nella giornata di domani farà la stessa fine dei granata, venendo così escluso dal calcio professionistico.

A pesare sulle sorti dei labronici, la mancata fideiussione. “Non penso ci siano le condizioni-aveva dichiarato ieri a tuttoc.com Rossetano Navarra, nuovo proprietario del club-, perché poi tutti i soggetti interessati sono stati contattati. Il tempo è scaduto. C’è un uomo solo al comando che dove poteva arrivare è arrivato, forse anche oltre”.

All’interno della società figura ancora Spinelli, il quale mantiene una quota di minoranza: l’ex patron ha dato una mano in questa situazione complicatissima, ma non intende andare oltre. “Ha comunicato tramite il suo avvocato- ha aggiunto Navarra-che non intende fare una virgola in più del suo 10%. Non si è riusciti a far mettere un euro che fosse uno in trentuno giorni di convivenza e di partecipazione. Un euro non si è visto all’interno della società. Difficile arrivi Babbo Natale. I soldi li abbiamo messi solo io e Spinelli”.

Nelle prossime ore, tutti i componenti dell’organico amaranto otterranno lo svincolo d’ufficio, e saranno liberi di firmare per qualsiasi club. Tra questi c’è l’ex Reggina Toti Porcino, in Toscana da due stagioni.