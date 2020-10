Serie B, Paloschi (Spal): ”Serie A? Bella lotta con retrocesse, Monza ed Empoli”

Alberto Paloschi è un attaccante esperto che quest’anno, dopo undici anni dall’ultima volta, è sceso in Serie B e lo ha fatto restando alla corte della Spal, club nel quale ha militato nelle ultime tre stagioni in massima serie.

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’attaccante della squadra estense ha detto la sua sul campionato di B che sarà marcando quelle che, a suo parere, saranno le squadre che potranno lottare per la promozione in Serie A. Tra queste, non c’è la Reggina,

“Sarà una bella lotta – ha detto l’attaccante – ci sono tante squadre competitive con società ambiziose. Penso tipo alle retrocesse, al Monza e all’Empoli, sarà davvero una bella lotta. Non dobbiamo giocare pensando di essere più forti”.