Covid, troppi contagi: l’Under 20 in campo al posto dell’Under 21

Clamorosa decisione della Figc che, a fronte dei numerosi casi di positività al Covid 19, ha stabilito che domani nel match contro la Repubblica d’Irlanda valido per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21, farà scendere in campo la nazionale Under 20 allo stadio di Pisa.

La gara si giocherà a porte chiuse e la Nazionale Under 20 guidata da Alberto Bollini, che era stata preallertata nei giorni scorsi ed era in ritiro a Firenze da mercoledì 7 ottobre, si è sottoposta per due volte ai test molecolari che hanno dato tutti esito negativo: la squadra si sta allenando presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove si sta allenando in questi giorni. La Figc hi inoltre chiesto alla Uefa di poter aggregare alla Nazionale Under 20 i calciatori Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, attualmente a Tirrenia con l’Under 21, i quali avevano contratto in precedenza l’infezione da Covid-19.