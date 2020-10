“L’impatto migliore” di Jeremy Menez sulla serie B. Speciale della Gazzetta dello Sport sui nuovi arrivi

La Gazzetta dello Sport dedica questa mattina una pagina integrale ai nuovi arrivi dall’estero nel campionato di serie B.

C’è ampio spazio anche alla Reggina.

“Da Labojko a Listkovski, il campionato punta sull’est, si legge. Il mercato ha regalato quarantatré nuovi stranieri di ventitré nazioni diverse”. L’Ascoli ha giocatori di tredici stati: Albania, Austria, Bosnia, Brasile, Germania, Grecia, Liechstein, Mali, Portogallo, Senegal, Serbia, Slovacchia. Sette stranieri su nuovi 43 che hanno messo piede in Italia da fuori: nel totale, non sono compresi quelli rimasti in Italia o provenienti da serie A o serie C.

“L’impatto migliore – scrive la Gazzetta dello Sport– lo ha avuto Jeremy Menez, due gol in due partite contro Salernitana e Pescara, uno più bello dell’altro, per far sognare la Reggina aspettando gli altri colpi dell’estate dal nordirlandese Lafferty al croato Situm, fino allo svedese Vasic”.

Il ritorno in Italia “più clamoroso è stato quello di Boateng al Monza”.

La seconda nazione più rappresentata, dopo la Polonia, in questa serie B è la Francia.