Operazione turn over. Per il match di Coppa contro il Teramo, mister Toscano dovrebbe proporre tante novità, rispetto alla formazione iniziale che ha debuttato in campionato. In porta il titolare resta Plizzari, ma domani pomeriggio tra i pali andrà Guarna. In difesa potrebbe toccare nuovamente a Gasparetto, con Cionek che debutterebbe così in campionato, contro il Pescara. Accanto all’ex Ternana, scalpitano i giovani Stavropoulos e Peli. Sugli esterni favorita la coppia Peli-Di Chiara, mentre in mezzo Folorunsho è pronto all’esordio. Capitan De Rose non potrà fare coppia con l’ex Bari in quanto squalificato, a questo punto possibile una conferma anche per Bianchi.

Sulla trequarti scalda i motori Mastour, in attacco riposerà Menez, con Bellomo che potrebbe fare le veci del francese. Nel il ruolo di prima punta, probabile debutto da titolare per Lafferty.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Gasparetto, Stavropoulos, Delprato; Peli, Bianchi, Folorunsho, Di Chiara; Mastour; Bellomo, Lafferty. Allenatore: Toscano.

Ballottaggi: Gasparetto 65% Cionek 35%, Di Chiara 65% Liotti 35%, Bianchi 70%Faty 30%.

Indisponibili: Rivas, Charpentier. Squalificati: De Rose (1). Non convocati: Bertoncini.