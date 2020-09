Salernitana, gli indisponibili per la Reggina: tre assenze certe per Castori

Nonostante il clima non fosse dei migliori visti rapporti tra piazza e proprietà, in casa Salernitana ci si sta comunque concentrando per cercare di preparare al meglio la gara di esordio del campionato cadetto contro la Reggina.

L’ex tecnico degli amaranto, tornato quest’anno a Salerno, avrà a disposizione una squadra simile a quella della passata stagione, seppur con qualche elemento di qualità in meno a centrocampo. Le assenze di Akpa Akpro e Kiyine (andati alla Lazio), infatti, rappresentano un punto debole rispetto allo scorso campionato, dal momento in cui i due ex granata si erano distinti innalzando il tasso tecnico e qualitativo della squadra (possibile, dunque, aspettarsi colpi in mezzo al campo nelle ultime battute di mercato).

Al contempo, Castori dovrà fare certamente a meno di tre elementi. Due di essi sono squalificati e rispondono al nome di Norbert Gyömbér e Francesco Di Tacchio, i quali dovranno scontare la squalifica rimediata nello scorso campionato. Oltre a loro due, sarà out anche Patryk Dziczek, il quale qualche giorno fa, in allenamento, ha accusato un malore che lo ha portato al ricovero in ospedale. Le sue condizioni, ad oggi, non sarebbero preoccupanti, ma il centrocampista resterà sotto osservazione per qualche tempo.

Da capire, infine, se i nuovi arrivati saranno arruolabili. Sicuramente, qualche volto nuovo rispetto al precampionato lo si vedrà.

a.c.