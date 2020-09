Qui Salernitana, calciatore ricoverato in ospedale per malore in allenamento: le ultime

Mancano quattro giorni alla esordio nella stagione 2020/21 in Serie B per Salernitana e Reggina, che nella giornata di sabato 26 settembre, alle ore 14, scenderanno in campo all’Arechi di Salerno per la prima giornata del campionato cadetto.

Con molta probabilità non sarà della partita il centrocampista Patryk Dziczek, che nel corso dell’allenamento di ieri aveva accusato un malore in allenamento. Trasportato in ospedale, il 22enne polacco è stato ricoverato e sottoposto a controlli, che si protrarranno fino ai prossimi giorni.

Il calciatore, tuttavia, sta bene e a dichiararlo è stata la stessa società granata, che ha fatto chiarezza con il seguente comunicato:

Il calciatore Patryk Dziczek a seguito del malore accusato nel corso dell’allenamento di ieri è stato ricoverato presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dove ha trascorso la notte.

Le condizioni dell’atleta sono buone e resterà ricoverato per ulteriori indagini al fine di comprendere l’effettiva natura del malore.