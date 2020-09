Dopo un anno e otto mesi, si chiude l’avventura di Abdou Doumbia alla Reggina. L’attaccante ha praticamente chiuso l’accordo con la Carrarese, la quale lo ufficializzerà a breve.

Nel frattempo, il francese, che in riva allo Stretto ha giocato 27 partite e realizzato 4 reti (tra campionato e coppa Italia e play-off di C), ha voluto salutare per l’ultima volta la piazza di Reggio Calabria, che lo aveva accolto nel gennaio del 2019.

Di seguito, il messaggio social del calciatore: