Serie D, cinque calabresi nel girone I. C’è il San Luca di Ciccio Cozza

Alberto De Francesco lascia la Reggina. Manca solo l’ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il centrocampista romano avrebbe trovato l’accordo con l’Avellino per un suo approdo, triennale, in...

Calciatore di lunga esperienza europea, Ricardo Faty è da oggi ufficialmente un giocatore della Reggina. L’ex Roma è reduce da due anni in Turchia, ma prima di questa ultima esperienza ha girovagato in tanti campionati...

Nuove avventure in Serie C per due ex calciatori della Reggina, ricordati dai tifosi amaranto in particolar modo per la grinta e l’attaccamento alla maglia dimostrati nel corso della loro permanenza a Reggio Calabria. Il...