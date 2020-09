Basket, la Pallacanestro Viola riparte da Matera: esordio in campionato il 15 novembre

La Lega Pallacanestro ha ufficializzato i calendari della prossima stagione di serie B che vedrà impegnata la Pallacanestro Viola.

I neroarancio di Bolignano debutteranno il 15 novembre alle ore 18:00 la al PalaSassi di Matera. Primo impegno casalingo la settimana successiva contro il Basket Ruvo. La regular season terminerà il 2 maggio del prossimo anno con la gara del Pala Calafiore contro la Luiss Roma.

Proprio due giorni fa la società reggina ha ufficializzato l’aqcuisto di Paolo Frascati, atleta classe 2001.

Reggino doc cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Viola, ha poi militato in diverse società: Hsc Roma, Valmontone, Catanzaro e New Basket Brescia le sue avventure in ordine cronologico. Ala piccola di 193cm dalle mani “educate”, grazie alla sua duttilità può

essere in grado di ricoprire anche i ruoli di guardia e ala forte.

Il calendario completo sul sito della Lega Pallacanestro al link