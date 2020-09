Il San Luca cresce ancora, tra novità dirigenziali e test amichevoli

Prosegue incessante la preparazione del San Luca verso il debutto assoluto nel campionato di Serie D. La matricola giallorossa, guidata da mister Criaco continua a faticare mentre il mercato è ancora nel vivo, e non soltanto quello relativo ai calciatori.

L’ultimo innesto ufficializzato dal San Luca riguarda infatti l’area dirigenziale. Il club guidato dal presidente Giampaolo ha affidato il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica al dottor Vincenzo Federico, dirigente esperto che conosce alla perfezione il mondo del calcio calabrese. Per tanti anni il dottor Federico ha fatto parte della dirigenza della Bovalinese; tra gli altri incarichi rivestiti in carriera, come sottolinea il sito ufficiale del San Luca, anche quello di Responsabile del Settore Giovanile della Vibonese e di Direttore Sportivo nel Roccella.

Intanto la squadra di Leo Criaco fa le prove generali per la nuova stagione e dopo aver pareggiato 1-1 sabato scorso il test in casa del Locri, con le reti di Bargas per il San Luca e di Ngueye per gli amaranto, disputerà un nuovo match nel pomeriggio di mercoledì 9 nel proprio stadio, ospitando il Boca Nuova Melito.