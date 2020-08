Reggina, stallo nell’affare Turris-Nielsen. Su Reginaldo anche il Modena

Ci sono alcune novità di mercato per la Reggina anche sul fronte uscite.

E’ indispensabile, infatti, per il ds Massimo Taibi, trovare collocazione ad alcuni calciatori, specie “over” e poter così proseguire nel mercato in entrata con gli ultimi colpi.

Secondo quanto riportato oggi da Gazzetta del Sud “il Modena ha manifestato il proprio interesse per Reginaldo anche a Fabio Graziani, agente del brasiliano: il primo approccio è stato molto “freddo”, in quanto il classe ’83 spera di giocarsi le proprie chance a Reggio anche in serie B, ma la pista resta da seguire”.

Anche sul fronte della cessione di Matti Lund Nielsen si scrutano aggiornamenti. Il centrocampista danese è mosso dalla ferma intenzione restare in Italia, ma di fatto “ha congelato l’offerta della Turris, che sperava in una risposta concreta: né un si, né un no, in attesa di capire se ci saranno altri club interessati”.

Queste attese certo non aiutano il mercato della Reggina che ha assoluto bisogno di sfoltire la rosa per poterla, successivamente, completare e definire con ulteriori innesti di qualità ed esperienza per la serie B.