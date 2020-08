Ex Reggina, Roberto Breda si dimette e lascia Livorno

L’ex tecnico della Reggina, Roberto Breda si è dimesso dalla guida del Livorno. Breda si è dimesso nonostante un contratto in essere anche per la prossima stagione, con il tecnico che ha deciso di interrompere il proprio rapporto con la società, anche e soprattutto per i forti contrasti dell’ultimo anno (due esoneri per lui) e per l’incertezza estrema che aleggia intorno al futuro del Livorno con Spinelli che cerca in tutti i modi di cedere la società

La conferma delle dimissioni è arrivata anche dal direttore sportivo Vittorio Cozzella: “Non se la sentiva di scendere di categoria – le sue parole -, adesso pensiamo a costruire la squadra per il prossimo campionato.Il nuovo allenatore? Abbiamo iniziato il lavoro solo oggi, ma a breve decideremo anche quello”.