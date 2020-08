Monasterace, per i gol si punta sull’esperienza di Scuteri

Mette a segno un bel colpo di mercato il Monasterace, alle prese con la costruzione della squadra per il secondo campionato consecutivo in Promozione. La compagine biancoazzurra si è assicurata l’esperienza e la qualità di Fabio Scuteri, attaccante dall’innato fiuto per il gol; classe ’84, ha indossato per moltissimi anni la maglia del Caulonia, oltre a quelle, tra le altre, di Locri e Gioiosa Jonica.

Di seguito il comunicato del Monasterace.

Fabio Scuteri sarà un nuovo calciatore del Monasterace Calcio per la stagione 2020/2021.

Scuteri, attaccante molto esperto, veste le maglie di Locri, Marina di Gioiosa, Gioiosa Jonica (Promozione) e Caulonia. Indossa per la prima volta la maglia Bianco-Azzurra dove la società augura i migliori successi.

BENVENUTO FABIO!