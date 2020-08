Reggina, la squadra torna ad allenarsi: il report odierno

Proseguono le fatiche in vista del ritorno tra i cadetti

Sedicesimo giorno di allenamento per i ragazzi di Mimmo Toscano, che questa mattina si sono ritrovati nuovamente presso il centro sportivo Sant’Agata per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo campionato di Serie B. La squadra subirà ancora molti cambiamenti, ma nonostante ciò lo staff tecnico amaranto sta comunque procedendo alla preparazione precampionato.

Dopo il consueto riposo nel week-end, Ménez e compagni hanno svolto una doppia sessione. Palestra prima, campo poi. Di seguito, il report della giornata odierna fornito dall’area comunicazione della Reggina:

Il weekend è finito, si torna a faticare. La squadra si è ritrovata stamane in palestra, dove all’attivazione muscolare ha fatto seguito un dispendioso lavoro fisico. La seduta si è conclusa sul campo, con la squadra impegnata nei consueti esercizi aerobici.

Nel pomeriggio, invece, i calciatori sono stati divisi in due gruppi, provando più volte diverse situazioni con la palla. Nel finale il mister ha dato vita ad una partita a campo ridotto.

Per la giornata di domani è prevista una doppia sessione di allenamento.