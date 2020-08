Locri, ufficiali due volti nuovi e una riconferma

Confermato l'esterno Manganaro, torna in amaranto Vita mentre dalla Campania arriva l'attaccante Ciccone

Un nuovo arrivato, un ritorno eccellente e una riconferma d’esperienza e personalità. Così il Locri aggiunge altre tre pedine allo scacchiere che mister Caridi avrà a propria disposizione nella nuova stagione.

Il club amaranto ha annunciato il ritorno di Antonio Vita, calciatore di qualità, classe ’93, reduce da una positiva esperienza con la Bovalinese. Volto nuovo invece per il reparto offensivo, dove il Cavallo Alato si è assicurato le prestazioni Emanuele Ciccone, classe ’94, esterno d’attacco dal gol facile con una lunga militanza in Serie D, il quale ha indossato, tra le altre, le maglie di Hinterreggio, Roccella e Siderno, protagonista nell’ultima stagione in Eccellenza campana con la maglia della Palmese (di Palma Campania).

Dopo gli annunci di Vita e Ciccone, il Locri ha infine comunicato il rinnovo contrattuale con Sasà Manganaro, esterno di grande temperamento, corsa e personalità, già protagonista a partire da dicembre 2019 con la maglia del Cavallo Alato, dopo una prima parte di stagione in Serie D con il Roccella.