Gazzetta del Sud: “La Reggina ha scelto, Falsini sarà il nuovo tecnico della Primavera”

Sarà Gianluca Falsini, a guidare la Primavera della Reggina edizione 2020/2021.

A riportarlo, è la versione online della Gazzetta del Sud.

“Il dado è tratto, ormai manca solo il comunicato ufficiale da parte della Reggina- si legge su gazzettadelsud.it-Il nuovo responsabile del settore giovanile amaranto, Antonio Tempestilli, ha sciolto ogni riserva, decidendo di puntare su Gianluca Falsini per quanto concerne la panchina della Primavera. Falsini torna in riva allo Stretto a distanza di sedici anni, dopo l’esperienza da calciatore: l’ex esterno sinistro, indossò la maglia della Reggina dal gennaio del 2003 fino al giugno del 2004, contribuendo alla storica salvezza in serie A ottenuta al termine del lo spareggio andata e ritorno con l’Atalanta. Un’esperienza breve ma intensa, come dimostra il fortissimo legame creatosi con il popolo reggino…”.

