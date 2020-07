Gazzetta del Sud-Non solo Carnesecchi, un altro gioiellino dell’Atalanta nel mirino della Reggina

Da un talento all’altro. Secondo la Gazzetta del Sud, oltre a Marco Carnesecchi la Reggina ha messo nel mirino anche Marco Carraro, anch’esso di proprietà dell’Atalanta.

“A caccia di talenti. Massimo Taibi-si legge tra oggi e domani continuerà a battere le varie piste inerenti i calciatori in uscita, dopodiché il ds riannoderà i fili delle tante strategie che animeranno la campagna acquisti.. Se il buongiorno si vede dal mattino, i tifosi amaranto sono legittimati a vedere in scena una Reggina letteralmente scatenata. Tra gli imperativi del club di Luca Gallio, c’è il rafforzamento di un parco Under che ad oggi si presenta ridottissimo. Ed allora, la novità del giorno porta dritti ad un altro gioiellino dell’Atalanta, ovvero lo stesso club proprietario del cartellino di Marco Carnesecchi. Si tratta di Marco Carraro, classe ’98 utilizzabile sia come centrocampista centrale che come mediano puro”.

Il nuovo obiettivo di Taibi, al momento deve concentrarsi sul rettangolo verde. “Anche Carraro, così come tanti altri obiettivi amaranto, deve ancora concentrarsi sul campionato in corso, dal momento che milita nelle fila del Perugia. Con la formazione biancorossa, il calciatore nativo di Dolo (provincia di Venezia) ha collezionato fino ad oggi ben 31 presenze, quasi tutte da titolare, ottenendo la fiducia di Oddo prima e Cosmi poi, come dimostra il fatto che nelle ultime dieci partite, soltanto in una occasione è partito dalla panchina. Anche in questo caso, parliamo di un elemento che ha praticamente fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili, indossando l’azzurro in tredici occasioni tra Under 15, 16, 20 e 21. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Carraro è al suo terzo campionato di B, avendo giocato, sempre in prestito, con Pescara (2017/2018) e Foggia (2018/2019). Qualora la Reggina riuscisse ad accordarsi con gli orobici per un prestito, il 22enne in Calabria ritroverebbe Giuseppe Loiacono, suo compagno di squadra durante l’esperienza con i rossoneri pugliesi”.