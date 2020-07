Reggina, Toscano raggiunge Mazzarri dopo la settima meraviglia

Esordi, esperienze, vittorie, successi, trofei. E’ il percorso di chi, pian piano (ma con una notevole crescita esponenziale), è riuscito a lasciare il segno, da nord a sud. O in questo caso, dal sud al nord. Già, perché Mimmo Toscano ha iniziato (anche) la carriera da allenatore nella sua terra, la Calabria, per poi ottenere successi e soddisfazioni in giro per l’Italia.

Un anno di ”pratica” alla guida della Berretti del Rende per poi cimentarsi subito in un mondo diverso, alla guida dei grandi, in Serie D, sulla panchina del Cosenza. Vince il campionato al primo colpo, al primo anno da allenatore. In molti penseranno alla fortuna. Il secondo si ripete, questa volta al suo primo anno tra i professionisti, nella seconda divisione di Lega Pro. Ancora primo in classifica, ecco un’altra promozione, due su due e doppio salto storico per il Cosenza, che alla guida ha un tecnico più che fortunato.

Toscano è un profondo conoscitore di calcio e lo si capisce da molte cose. Basti guardare gli allenamenti che conduce, la disposizione delle sue squadre in campo, le idee e tutte quelle capacità che lo contraddistinguono dall’essere un semplice allenatore ad essere un allenatore vincente. Perchè molti lo chiamano ‘il cannibale della C’ o ‘mister promozioni’ (in fondo, dati alla mano, chi potrebbe dire il contrario?), ma lui, con grande umiltà e tanta consapevolezza, preferisce mantenere basso il profilo, perchè alle parole preferisce di gran lunga i fatti e le dimostrazioni.

Dopo il doppio successo silano, il tecnico di Cardeto ha vinto anche a Terni e Novara, (altre) due città nelle quali ha lasciato particolarmente il segno. Al suo primo anno alla guida della Ternana (2011/12) ha ottenuto sia la promozione in B che un prestigioso riconoscimento personale, ovvero la panchina d’oro di Prima Divisione. Stessa storia qualche anno dopo a Novara, dove viene chiamato per riportare il club in Serie B in seguito alla retrocessione. Altro giro, altra corsa, altra missione compiuta. In più, questa volta, anche la vittoria della Supercoppa di Lega Pro.

Ma il successo, il più bello, di Mimmo Toscano è quello centrato quest’anno. Gallo e Taibi chiamano, lui risponde e non sbaglia. In un anno delicatissimo, probabilmente nell’annata più importante e difficile allo stesso tempo della sua carriera. Con la sua squadra del cuore, davanti alla sua città, davanti alla sua gente. Superando l’ostacolo più arduo: scindere l’essere reggino e tifoso della Reggina dall’essere l’allenatore della Reggina. Lo stesso Toscano lo ha ripetuto più volte, ma provate a pensare quanto sia difficile mettere da parte le proprie origini, le proprie emozioni e tutte quelle abitudini che in altre vesti si farebbero per far prevalere l’aspetto professionale ed il bene della causa, quella amaranto.

E’ anche per questo che la vittoria del campionato a Reggio Calabria ha un sapore speciale per il tecnico reggino, che in riva allo Stretto ha conquistato il suo settimo trofeo/riconoscimento da allenatore. La vittoria con la Reggina è la settima meraviglia di Mimmo Toscano, decisamente la più bella, grazie alla quale il tecnico si è conquistato la conferma per la prossima stagione, ripagando a pieno la fiducia della società.

Una società che ripartirà da lui e lo farà già a partire da lunedì prossimo (19 luglio), quando l’organico amaranto si radunerà al Sant’Agata per dare il via al ritiro. Nuova stagione, stesso tecnico. La figura di Toscano, a riguardo, è una costante che mancava da tanto tempo a Reggio Calabria, dal momento in cui la Reggina non ricominciava la nuova stagione con l’allenatore che aveva concluso la precedente dai tempi di Walter Mazzarri (nel 2005 prima e nel 2006 poi in virtù dei suoi tre anni in riva allo Stretto). Quattordici anni dopo, dunque, la panchina amaranto vede lo stesso tecnico presentarsi per due anni di fila ai nastri di partenza, dando continuità al lavoro della stagione precedente. Nonostante le avances degli altri club, Toscano ci sarà ancora ed è pronto a scrivere un’altra pagina di storia con la sua Reggina.

Antonio Calafiore