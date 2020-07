Il Locri riparte dal suo bomber. Mimmo Zampaglione, autore di una stagione strepitosa con gli jonici, prima che il Covid 19 imponesse lo stop forzato, rimarrà in amaranto anche per la stagione 2020/201, così come comunicato dal club attraverso la pagina ufficiale Facebook.

Trovato l'accordo tra gli jonici ed il bomber ex Reggina, il quale attraverso facebook ha espresso tutto il proprio orgoglio per la fumata bianca.

Ultime News

Dilettanti Locri, Zampaglione c’è: “Orgoglioso di vestire questa maglia” 11/07/2020 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Il Locri riparte dal suo bomber. Mimmo Zampaglione, autore di una stagione strepitosa con gli jonici, prima che il Covid 19 imponesse lo stop forzato, rimarrà in amaranto anche per la stagione 2020/201, così come comunicato dal...