Gazzetta del Sud-Reggina, Baclet via ma solo ad una condizione…

Reggina, il mercato in uscita: nell'edizione odierna, la Gazzetta del Sud ha fatto il punto della situazione in merito all'attaccante francese.

Due gol ed un assist vincente nelle prime tre partite in amaranto, poi l’oblio. Allan Baclet non è riuscito a confermare le grandi aspettative riposte su di lui dalla Reggina, ed i suoi sei mesi in amaranto non hanno certo lasciato il segno tra tifosi ed addetti ai lavori.

Ostacolato da qualche infortunio, l’attaccante francese non è riuscito ad imporsi neanche nella Virtus Francavilla, club al quale è stato girato in prestito lo scorso agosto, come dimostra lo “zero” alla voce gol segnati.

Il classe ’86 ad oggi fa di nuovo parte dell’organico amaranto (il contratto scade a giugno 2021), ma non ci sono dubbi sul fatto che la sua carriera proseguirà altrove. Le parti lavoreranno per trovare una soluzione, ma così come riportato oggi dalla Gazzetta del Sud, il calciatore prenderà in considerazione solo offerte provenienti dai professionisti. L’ipotesi più probabile è quella di un nuovo prestito, nelle prossime settimane se ne saprà di più.