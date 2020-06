La Reggina e la “lista over” di B, con l’arrivo del solo Menez serviranno almeno otto cessioni

Non solo mercato in entrata, la Reggina 2020/2021 è chiamata ad un lavoro importante anche in uscita.

Se da un lato l’obiettivo è quello di rinforzare una squadra che negli obiettivi di società e tecnico dovrà far sognare Reggio Calabria anche in B, dall’altro la Reggina è chiamata ad un lavoro importante anche in uscita.

Il regolamento inerente la serie cadetta infatti, consente di tesserare al massimo 18 calciatori nati prima dell’1 gennaio 1997, i quali hanno lo status di “Over”. Seguendo tale imprescindibile criterio, il club dello Stretto ha già ben 25 calciatori over, considerando i ritorni dal prestito di Zibert e Baclet (in realtà ci sarebbe anche il 24enne Geria, ma il contratto del giovane portiere, in scadenza tra due settimane, non sarà rinnovato). Numero destinato ad aumentare, dal momento che l’arrivo di Menez porterà la lista in questione a 26.

Numeri e calcoli alla mano, una volta ufficializzato l’ex Milan e Roma, gli amaranto si ritroveranno con 8 calciatori in esubero, e dunque con la necessità di dar vita ad altrettanti movimenti in uscita. Tutto lascia presagire che il numero delle cessioni sarà decisamente maggiore, in quanto le new entry alla voce “over” non si fermeranno al solo Menez…

L’ELENCO COMPLETO DEGLI OVER AMARANTO

Portieri: Guarna (34).

Difensori: Gasparetto (32), Bertoncini (29), Blondett (28), Loiacono (28), Rossi (32), Marchi (29).

Centrocampisti: Bellomo (29), Bianchi (28), De Francesco (25), De Rose (32), Garufo (33), Liotti (26), Nielsen (32), Paolucci (23), Rolando (25), Rubin (32), Sounas (25), Zibert (28).

Attaccanti: Baclet (34), Doumbia (30), Corazza (29), Denis (38), Sarao (30), Reginaldo (36).