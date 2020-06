La Reggina che verrÃ , in difesa probabile conferma per il terzetto titolare

La Reggina che verrà, in difesa probabile conferma per il terzetto titolare

Mercato Reggina: se in attacco l'unico certo del posto è German Denis, nelle retrovie si profilano almeno tre conferme.

Difesa che vince non si cambia, specie se stiamo parlando di un reparto che, numeri alla mano, si è rivelato il migliore d’Italia per quanto concerne la Lega Pro. Anche nella stagione 2020/2021 dunque, il terzetto difensivo del 3-5-2, sapientemente orchestrato da Mimmo Toscano, dovrebbe poter contare sui titolari di questa stagione, ovvero Giuseppe Loiacono (28-nella foto), Davide Bertoncini (29) e Marco Rossi (32).

Tre calciatori che hanno confermato sicurezza ed affidabilità sotto tutti i punti di vista, oltre ad aver già giocato in serie cadetta (Rossi ha militato anche in serie A, vestendo le maglie di Parma, Sampdoria e Bari). Le possibilità di una loro permanenza in amaranto, dunque, sono davvero altissime.

Diverso il discorso per Paolo Marchi (29) ed Edoardo Blondett (28), i quali potrebbero presto finire nella lista dei partenti. Da “cinquanta e cinquanta” invece, la situazione riguardante Daniele Gasparetto (32).