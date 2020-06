Serie C, scoppia nuovamente il caos: dodici club chiedono una nuova Assemblea di Lega

Ci risiamo. La Lega Pro torna a far parlare di sé e, anche questa volta, lo fa per via delle numerose polemiche venutesi a creare al suo interno. Le proposte del Direttivo di Lega relative alla disputa di play-off e play-out volontari e le conseguenti promozioni (delle prime) e retrocessioni (delle ultime) d’ufficio hanno fatto discutere (e non poco) alcuni club di terza serie che, come riportato dai colleghi di tuttoc.com, hanno addirittura optato per la richiesta di una nuova Assemblea dei Club, in via straordinaria ed immediata. Il presidente Ghirelli avrebbe accolto tale richiesta di incontro, che avrà come oggetto la discussione delle proposte formulate dallo stesso Direttivo di Lega Pro e destinate al Consiglio Federale, al quale spetterà la decisione finale.

I DODICI CLUB IN QUESTIONE- Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, i dodici club in questione che avrebbero firmato tale richiesta sarebbero: Pontedera, Gozzano, Bisceglie, Fano, Carpi, Pro Vercelli, Rieti, Imolese, Rende, Rimini, Monopoli e Vibonese. Dodici, ovvero il numero minimo di squadre firmatarie previsto dal regolamento per richiedere la convocazione di un’Assemblea di Lega. Dodici club che, dunque, vorrebbero che a disputare play-off e play-out fossero anche le prime e le ultime di ciascun girone.

E IL CONSIGLIO FEDERALE…- E’ da capire se quest’ultimo (nonché ennesimo) pasticcio targato Lega Pro influisca o meno sul regolare svolgimento del Consiglio Federale della Figc, in programma lunedì 8 giugno e con il quale si definirà una volta per tutte il futuro della Serie C. Ad oggi, il fondamentale appuntamento di lunedì prossimo non dovrebbe essere compromesso dalla nuova assemblea di Serie C, che comunque dovrebbe adeguarsi, in termine di date, in modo tale da non dover richiedere alcuno slittamento al Consiglio Federale.