Accadde oggi: diecimila cuori ed undici leoni, la Capitale si colora d’amaranto

19 marzo 2000, serie A, nona giornata di ritorno. Molti, e forse non a torto, collegano quella data alla “madre di tutte le partite” dei colori amaranto. E’ il primo anno di serie A, la Reggina di Franco Colomba, ancora invischiata nella lotta per non retrocedere, si presenta in casa della Roma di Fabio Capello, con i capitolini che si giocano una delle ultime chance per la zona Champion’s.

E’ la prima volta dei colori amaranto all’Olimpico, a sostenere Giacchetta e compagni un “muro umano” di 10.000 spettatori. I minuti che scandiscono la leggenda, sono il 28 e l’87. Al 28′ del primo tempo, Ciccio Cozza approfitta di un erroraccio della coppia Mangone-Aldair, e con un superbo pallonetto beffa Antonioli. Stupore e felicità, la marea reggina impazzisce di gioia. Ma non è ancora finita. Siamo all’87’, quando la truppa di Colomba, dopo essersi difesa a denti stretti, colpisce ancora: Cirillo viene lanciato in ripartenza da Kallon si invola sulla destra, la corsa sfrenata è concluda da un destro che si infila nell’angolo opposto, con Antonioli esterrefatto.

Tripudio, lacrime di gioia, incredulità. Roma 0 Reggina 2, la compagine dello Stretto mette in cassaforte la salvezza e scrive una pagina leggendaria della propria storia.

Di seguito, il tabellino ed il VIDEO contente gli higlights della sfida (fonte: canale youtube SOLO AMARANTO REGGINA-supergreg).

SERIE A 1999-2000, 9^ giornata di ritorno (19/3/2000)

ROMA-REGGINA 0-2

Roma: Antonioli, Carlos, Aldair, Mangone, Rinaldi (61′ Poggi), Candela, Nakata (68′ Tommasi), Di Francesco, Montella, Totti, Del Vecchio. Allenatore: Capello.

Reggina: Taibi, Giacchetta, Cirillo, Morabito, Vargas, Oshadogan, Stovini, Baronio (79′ Brevi), Cozza (63′ Bernini), Kallon, Bogdani (70′ Possanzini). Allenatore: Colomba.

Arbitro: Tombolini.

Marcatori: 28′ Cozza, 87′ Cirillo.