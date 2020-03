Ultime News

A partire da lunedì 9 marzo, l’Italia intera è da considerarsi “zona protetta”, e le misure di prevenzione per contrastare l’ulteriore diffusione del coronavirus varranno indistintamente per tutte le...

L’ultima prima dello stop. Al Ceravolo di Catanzaro, i giallorossi ed il Bari hanno pareggiato per 1-1. Ospiti in vantaggio alla prima azione del posticipo, con Antenucci che approfitta di un disastro della difesa...

Lega Pro

Adesso non ci sono più dubbi, fino al 3 aprile si ferma anche il calcio. Non c’è più bisogno di attendere il Consiglio Federale previsto domani in Lega (probabilmente, anche in questo caso si sarebbe deciso di fermare...