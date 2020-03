Gallico Catona, a Lamezia applausi e recriminazioni

Sono stati senza dubbio gli episodi, a condizionare la sconfitta del Gallico Catona in casa della Vigor Lamezia. Molto indiscutibile, o se preferite decisamente magnanima, l’assegnazione del rigore con cui i biancoverdi hanno sbloccato il risultato, per non parlare della posizione irregolare di Angotti in occasione del raddoppio. Il 3-0 finale pesa e lascia spazio senza dubbio alle recriminazioni, ma la buona notizia riguarda la classifica, che anche questa settimana vede la squadra del Comprensorio fuori dai playout.

“Siamo usciti fra gli applausi dell’esigente ed esperto pubblico lametino, ma non ci capacitiamo però di alcune designazioni arbitrali“, è il commento all’unisono del dg Natale Gatto e del ds Peppe Misiti. Il tempo di leccarsi le ferite, poi il Gallico Catona è chiamato a proseguire con ancora più forza e determinazione verso l’obiettivo salvezza.

Il campo dice che mister Condello ha trovato nel 4-3-3 il modulo adatto alle caratteristiche dei suoi, soprattutto sotto il profilo del ritmo, dell’intensità e della compattezza tra i vari reparti. Il gruppo è cresciuto molto con l’arrivo dei nuovi innesti, e così come successo col Cotronei, in queste ultime tappe della stagione una mano la darà sicuramente anche il pubblico del Lo Presti

Domenica derby casalingo contro i cugini del Bocale. All’andata ebbe la meglio la formazione di Pippo La Face, in quello che tutti ricordano come un incontro tiratissimo ed incerto fino all’ultimo. Le compagini sono divise da tre soli punti. Rossazzurri per confermare il valido ruolino casalingo, biancorossi per chiudere il discorso salvezza e guardare alle ultime cinque giornate senza ansie. Facile prevedere un’altra gara combattutissima, proprio come all’andata.

