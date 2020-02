Reggina-Paganese, l’MVP dei nostri lettori: il ritorno del Tanque…

Vittoria schiacciante per German Denis, scelto dai nostri lettori come migliore in campo nella sfida vinta con gli azzurrostellati.

Per la quinta volta nelle ultime sette giornate, è German Denis il migliore in campo dei lettori di RNP. In merito alla gara contro la Paganese, El Tanque era in lizza con Matteo Rubin e Davide Bertoncini, nel consueto sondaggio post-partita proposto attraverso la nostra pagina ufficiale facebook.

La doppietta realizzata in quarantacinque minuti, ha portato il centravanti argentino a guadagnarsi la gran parte dei voti espressi dai lettori attraverso le reaction. Siete stati in 213 a scegliere il bomber amaranto, mentre Rubin ha guadagnato 62 preferenze e Bertoncini 10.

Appuntamento per la mattinata di giovedì 27 febbraio, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Catanzaro-Reggina.