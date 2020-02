Bocale, il migliore di RNP: Megale, il coraggio della beata gioventù

ECCELLENZA – 23^ giornata

Reggiomediterranea-Bocale ADMO 1-0

Il migliore in campo del Bocale ADMO per RNP: Antonino Megale – Certamente tra i più in palla in casa Bocale per tutti i 90′, il giovane difensore Megale, classe 2002, è alla sua ennesima prestazione di personalità e dinamicità. E’ uno dei pochi biancorossi ad entrare bene in campo nella ripresa, quando la Reggiomediterranea prende le redini del gioco a caccia del vantaggio. Vince il duello con un altro giovane, l’attaccante Saba, ragazzo dalle enormi qualità protagonista in D con la Palmese prima di approdare alla corte di mister Misiti, il quale gli scappa via una sola volta in tutto il match. Da Megale arriva una conferma del suo valore, qualora servisse, dopo la prestazione di spessore contro il San Luca. Ammonito nel primo tempo, non ha mai rinunciato alla lotta, riuscendo a fermare nella ripresa Postorino lanciato a rete, con una scivolata perfetta per coraggio, tecnica e scelta di tempo. Carattere da veterano.