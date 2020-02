Reggina-Paganese, le scelte di Toscano: Rubin dal 1′, in avanti c’è Rivas

Consueto 3-4-1-2 per mister Toscano, che in occasione della sfida con la Paganese effettua diversi cambi all’interno dell’undici titolare.

Confermata in blocco la difesa, con le novità che si registrano dal centrocampo in su. In mezzo al campo la consueta coppia De Rose-Bianchi, mentre sulle fasce tornano Garufo (prima gara dal 1′ dopo l’infortunio) e Rubin (il quale ha vinto il ballottaggio con Liotti.

Sulla trequarti agirà Bellomo, favorito a Sounas, dietro la coppia d’attacco composta da Reginaldo e, sorprendentemente, Rivas.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rubin; Bellomo; Rivas, Reginaldo. A disposizione: Farroni, Blondett, Liotti, Marchi, Rolando, De Francesco, Nielsen, Rivas, Sounas, Denis, Doumbia, Sarao. Allenatore: Toscano.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Bramati, Bonavolontà, Perri; Diop, Calil. A disposizione: Bovenzi, Scevola, Mattia, Gaeta, Alberti, Scarpa, Cavucci, Capece, Schiavino, Acampora, Guadagni, Musso. Allenatore: Erra.

Arbitro: Nicolò Marini di Trieste (Simone Teodori di Fermo e Giacomo Pompei Poentini di Pesaro).