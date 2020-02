Reggina, ecco il rush finale: “E’ il momento più bello, il più entusiasmante…”

Ogni partita può rappresentare una svolta, ogni pallone può essere quello decisivo, ogni punto può fare la differenza. Il rush finale che vede la Reggina giocarsi la serie B comincia domani pomeriggio allo stadio Granillo, contro la Paganese.

Mimmo Toscano sottolinea l’importanza di un momento che deve essere affrontato con consapevolezza ed entusiasmo. “Partite come quella di domani- ha spiegato il mister in conferenza stampa- si preparano come quelle con Catania, Ternana e Bari, l’ho detto anche ai ragazzi per far capire l’importanza di questa gara. Quello di domani è un passaggio fondamentale, spero lo possa capire anche la gente. Capitalizzare il pareggio di Catania è fondamentale, e lo puoi capitalizzare solo portando i tre punti a casa nella gara di domani. Siamo arrivati nel rush finale, quello più bello, più entusiasmante, che ti porterà a sapere quello che vuoi ottenere”.

Sul duello col Bari, il mister è lapidario. “Il Bari ha il proposito di aggredire la vetta? E noi abbiamo il proposito di mantenerla. Con la Paganese di certo non cambieremo quella mentalità e quella filosofia che ci hanno permesso di stare in vetta da circa venti partite”.