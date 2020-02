Gallico Catona, appello ai tifosi in vista del match con il Cotronei

Tornato nuovamente in zona playout, il Gallico Catona si gioca una importantissima fetta di salvezza nella gara di domenica contro il Cotronei. Alla vigilia del match, il club fa appello alla propria tifoseria, affinché sostenga i rossazzurri.

Di seguito, il comunicato ufficiale.

E’ gara decisiva per la griglia playout. Ha un vantaggio di cinque punti il Gallico Catona sul fanalino di coda Cotronei, che a Gallico si gioca una buona “fetta” del suo campionato. L’area della comunicazione coordinata dall’ineguagliabile Mimmo Scappatura ha redatto un comunicato per invitare i tifosi del Comprensorio di Gallico e Catona ad essere partecipi per la gara tra la “beneamata” e il Cotronei.

Una gara dunque, che nasconde diverse insidie la contesa per i ragazzi di “Giando” Condello che devono preparare al meglio la partita tatticamente ed atleticamente, non bisogna sbagliare nulla per venire a capo dell’intricata matassa.

La società ha capito l’importanza del momento, sta caricando l’ambiente, chiama a raccolta i propri tifosi che si vuole in maniera massiccia nella splendida struttura del Lo Presti.

Area Comunicazione

Gallico Catona