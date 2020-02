Reggina, Rossi: ”Giocato una buona partita, ma potevamo fare meglio. Domenica per i tre punti”

Catania-Reggina termina sul punteggio di 0-0.

Le parole del difensore amaranto Marco Rossi nel post-partita:

”Abbiamo fatto una buona partita, siamo a buon punto. A parte il tiro dopo pochi minuti il Catania non ha più tirato in porta. Sapevo che sarebbero venuti a prenderci alti, potevamo fare meglio in qualche uscita palla a terra. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione in più anche se non siamo riusciti a capitalizzare”.

”Passo indietro rispetto alla Ternana? Non credo. E’ stata una partita combattuta, adesso attendiamo la gara di domenica per provare a prenderci i tre punti”.