ReggioMed., Cloro: “Domani grande partita, noi e la Vigor in campo solo per i tre punti”

ReggioMediterranea, Costanzo Cloro in vista dell'anticipo di Lamezia Terme: "Sappiamo di giocarci tanto, ma la stessa cosa vale per loro".

Sarà un autentico big match, ad aprire il 22esimo turno d’Eccellenza calabrese. Domani pomeriggio, al D’Ippolito di Lamezia Terme, si affronteranno Vigor Lamezia e ReggioMediterranea, rispettivamente terza e seconda della classe. Costanzo Cloro, copresidente del club di Croce Valanidi, analizza la sfida ai microfoni di ReggioNelPallone.

DUE GRANDI SQUADRE-Quella di domani sarà una grande partita, i numeri delle due squadre ed il valore degli organici parlano chiaro. Sappiamo di giocarci tanto, ma la stessa cosa vale per loro. Non so se sarà decisiva ai fini degli obiettivi da raggiungere, questo dipende come sempre dai risultati degli altri campi. Di certo sarà importantissima, anche sotto il profilo della convinzione dei propri mezzi in vista di questa parte finale di torneo.

AMAREZZA E RISCATTO-La sconfitta di Soriano è stata dura da digerire. E’ vero, abbiamo preso gol al 96′, giocavamo su un campo in terra battuta e nel finale abbiamo dovuto fare i conti con l’infortunio accorso a Marino, ma con tutto il rispetto per gli avversari, potevamo e dovevamo dar vita ad una prestazione diversa. La squadra è stata comunque brava a reagire subito, e non è la prima volta che succede: la bella prova col Cotronei, suggellata dai quattro gol realizzati, ci lascia molto fiduciosi.

PIEMONTESE C’E’, MARCO FODERARO OUT-Si, senza l’infortunio di Piemontese sono convinto anch’io che avremmo avuto qualche punto in più, e magari oggi ci ritroveremmo in vetta assieme al San Luca. Ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Ciccio è stato veramente sfortunato quest’anno, ma un giocatore del suo calibro non si può minimamente discutere. Domani sarà con noi, così come tutto il resto del gruppo. L’assenza per squalifica di Marco Foderaro? Beh, sarei ipocrita se dicessi che non si tratta di un’assenza pesante, ma la Vigor ha le capacità e gli uomini per sopperire a questa mancanza. Non dimentichiamoci che sono l’unica squadra imbattuta insieme al San Luca.

OBIETTIVO 3 PUNTI-Se domani finisse in pareggio? Anche in questo caso, vale il concetto espresso prima: un punto può valere poco o molto, sia per noi che per loro, in base ai risultati degli altri campi. Si parla sempre di San Luca, ReggioMediterranea e Vigor, ma attenzione al Sersale, che sta facendo un grande campionato e di sicuro farà di tutto per migliorare la quarta posizione. Di sicuro, domani sia la Vigor Lamezia che la ReggioMediterranea scenderanno in campo senza troppi tatticismi, pensando soltanto a vincere la partita. Alle 16:30, ci fermeremo a guardare cosa è stato fatto…

SUL FILO DELL’INCERTEZZA-L’Eccellenza è sempre stata equilibrata, ma l’equilibrio di quest’anno si è visto rarissime volte. Tutti possono fare risultato con tutti, non esiste la squadra cuscinetto. Basti pensare al Cotronei, che domenica scorsa mi ha fatto una buona impressione nonostante il passivo finale, alla Bovalinese, che secondo me in casa difficilmente perderà altre partite, o al Gallico Catona, capace di risalire nuovamente la classifica. Lo stesso Bocale, che domenica affronterà il San Luca e subito dopo verrà da noi, è una compagine più che temibile. Non bisogna mai staccare la spinta, questi campionati si vincono lottando su ogni pallone e secondo me sia in testa che in coda tutto si deciderà nelle ultime battute.

f.i.