Reggina, Taibi: “I nostri tifosi meriterebbero la serie A”

Verso la fine del primo tempo, ha sfiorato il gol che avrebbe potuto riaprire il discorso qualificazione tra Catania e Ternana. Davide Di Molfetta, attaccante esterno in forza al Catania, è intervenuto in conferenza stampa dopo...

Nella sfida di domenica, sarà uno dei calciatori del Catania con un passato amaranto. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, Giuseppe Rizzo è stato lanciato in prima squadra nel 2010, sotto la gestione Roberto Breda....

Continuare a restare concentrati, per regalare una gioia ad un pubblico di categoria superiore. Così Massimo Taibi, intervenuto oggi a Tmw Radio. “Il traguardo è ancora lontano- si legge su tuttoc.com- mancano molte partite e...

Niente colpo in attacco per il Catania. Dopo aver annunciato il suo trasferimento alla corte dei rossazzurri, Valeri Bojinov ha cambiato rotta, accettando l’offerta del Pescara. Una situazione rimasta in bilico fino a...