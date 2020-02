Villese addio, Cotroneo: “Triste e deluso, verso questa maglia solo abbandono e disaffezione”

Giorno tristissimo per il calcio villese. Così come comunicato oggi dal club (clicca qui), la compagine neroverde è stata ritirata dal campionato di Promozione, in seguito all’ennesima fumata nera riguardante l’utilizzo dello stadio Santoro. Dopo aver rassegnato le proprie dimissioni, il ds Michele Cotroneo è intervenuto ai microfoni di RNP, esternando tutta la sua delusione per l’infausto epilogo e chiamando in causa chi, a suo giudizio, non ha mostrato attaccamento verso la Villese.

INDIFFERENZA E ABBANDONO-Sono amareggiato come direttore sportivo, ma soprattutto sono triste e deluso come uomo. Abbiamo fatto di tutto per mantenere vivo il calcio a Villa San Giovanni, pur in mezzo a tantissime difficoltà. Lo abbiamo fatto solo per amore verso i colori neroverdi, perché come tutti ben sapete nel calcio dilettantistico, specie a questi livelli, non solo non guadagni un euro, ma spendi soldi e tempo, sacrificandolo a te stesso ed agli affetti più cari. Sulla nostra strada però abbiamo trovato indifferenza, abbandono, disaffezione verso la gloriosa maglia della Villese.

IMPOSSIBILE CONTINUARE- Il mio percorso come direttore sportivo della Villese è finito oggi, di fronte all’ennesima porta che ci è stata chiusa in piena faccia. ingrazio un grande Presidente quale è Postorino, che ha fatto sacrifici economici e non solo, e ringrazio tutti gli altri soci e dirigenti che gli sono stati vicino, ovvero Favale, Giglio e Massimo Cotroneo. Ringrazio altresì il mister, i nostri splendidi ragazzi ed i tifosi. E’ veramente dura interrompere questo cammino, fa veramente male, ma non ci sono altre soluzioni. Il mio percorso come direttore sportivo della Villese è finito oggi, di fronte all’ennesima porta in faccia che ci è stata chiusa. Non è possibile continuare in queste condizioni, non riuscirebbe a farcela nessuno.

SPIEGATELO AI RAGAZZI…Oggi a dire basta è Postorino, il quale, ripeto, ha fatto dei sacrifici inimmaginabili. Tempo fa invece ha detto basta Egidio La Valle, altra figura che insieme ai suoi soci ha dato tantissimo al calcio villese, portando la squadra dalla Terza Categoria alla Promozione. Dopo due abbandoni in altrettanti anni, forse chi di dovere dovrebbe farsi delle domande e darsi alcune risposte. E magari mettersi anche una mano sulla coscienza, e pensare a quello che poteva fare e non ha fatto. Noi alcune settimane addietro abbiamo indetto una conferenza stampa sulla questione stadio, con tanto di carte alla mano. Adesso mi piacerebbe che l’Amministrazione, qualora a Villa sparisse anche il settore giovanile, convocasse i tantissimi ragazzini che indossavano la maglia neroverde e magari sognavano di arrivare in prima squadra. Mi auguro che li convochi insieme ai loro genitori, e gli spieghi perché è tutto finito.

DIETROFRONT-La prima squadra verrà ritirata, così come è stato annunciato. Non so cosa deciderà il Presidente in merito alle attività giovanili, anche se credo che domani neanche l’Under scenderà in campo. Giovedì ci era stato detto che oggi avremmo potuto usufruire di nuovo del Santoro, almeno per un mese, oggi invece l’ennesimo dietrofront. C’erano delle pendenze riguardo le quali avevamo chiesto chiarezza, avevamo chiesto di conoscere i dettagli e visionare le carte, ma ciò non è avvenuto e non certo per nostra responsabilità. Se il Presidente deciderà di andare fino in fondo in questa storia, io sarò al suo fianco fino all’ultimo, come ho detto lascio la Villese ma non lascio Donato Postorino. Lo voglio dire ancora una volta, sono dispiaciuto e deluso. Avevo riposto una enorme fiducia nel Sindaco Maria Grazia Richichi, visto che la conosco da tantissimo tempo: ero convinto che con lei questa storia potesse finalmente avere un lieto fine, ma evidentemente mi sbagliavo…

f.i.