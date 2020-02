Vibonese – Reggina, le pagelle di RNP: Gasparetto e Sounas su tutti

Vittoria sofferta per la Reggina a Vibo. Tra i migliori sicuramente Gasparetto insieme a Denis e Sounas. Ecco le pagelle di RNP:

Guarna 6,5 Decisivo su Emmausso ad inizio gara, poi è attento nelle uscite. Ci mette anche il piede.

Loiacono 6 Pulito quasi sempre, chiude due diagonali importanti a difesa della sua porta.

Gasparetto 7 (il migliore) Nel gioco aereo è insuperabile, guida il terzetto difensivo senza nessuna sbavatura.

Rossi 6 Soffre quando gli attaccanti della vibonese cercano il fraseggio, vince sempre aiutandosi con il fisico.

Blondett 5,5 Adattato da esterno fatica troppo le incursioni degli avversari, nel finale è lucido.

Bianchi 5,5 In fase di palleggio appare stanco e sbaglia tanto. Dal 12’ st Sounas 7 E’ il giocatore più in forma della squadra. Corre per tre, difende palla e salta l’uomo. Ammonizione ingiusta che lo costringe a saltare il big match contro la Ternana per squalifica.

De Rose 6,5 Tiene sempre le linee della squadra, scuote i suoi con la grinta. E’ prezioso.

Rolando 5,5 Non in perfette condizioni, in difficoltà sul taglio degli esterni vibonesi. Esce per problemi muscolari. Dal 29’ pt Liotti 6 Subito una proiezione offensiva da dove nasce poi l’azione del rigore.

Rivas 5,5 Quando riparte a campo aperto può fare male, quando deve costruire sbaglia costantemente. Dal 27’ st De Francesco 6 Dentro nei minuti più caldi, ci mette testa e gambe importanti.

Reginaldo 5 Mai in partita, errori sia negli appoggi più semplici sia nei movimenti offensivi. Dal 12’st Corazza 5 Vive una fase di difficoltà, non riesce ad aiutare i compagni.

Denis 7 Freddo dal dischetto beffa Mengoni con un “mezzo cucchiaio”. Gioca molto per la squadra. Dal 27’ st Sarao 6 In campo per tenere palla e far valere la stazza, ci riesce soprattutto nei minuti finali quando la Vibonese cerca l’ultimo affondo.

Toscano 6 La sua Reggina è in crisi di ossigeno, corsa e anche idee di gioco. Di buono oltre i tre punti anche il carattere con cui la squadra, nonostante le difficoltà, tiene il vantaggio e conquista la vittoria.