Bocale, Laface: “Mancata la zampata vincente ma Ã¨ un buon pareggio”

ECCELLENZA – 20^ giornata

Bocale ADMO-Sambiase 0-0

Filippo Laface (allenatore Bocale ADMO): “Nel primo tempo abbiamo avuto 4-5 nitide palle-gol, con ottime giocate e senza farli respirare. Venivamo da un periodo difficile tra squalifiche e infortuni, oggi Cormaci, Brancati e Wojcik hanno giocato pur non essendo al meglio. Oltre alle occasioni create c’era anche un rigore netto per noi; secondo me la direzione del signor Violi oggi non è stata male, ma già contro la Vigor aveva assegnato loro un penalty inesistente. Purtroppo non siamo fortunati con gli arbitraggi. Nel secondo tempo loro hanno sfruttato il vento prendendo campo, ma Parisi non ha dovuto fare alcun intervento, al contrario del loro portiere, decisivo soprattutto ad inizio ripresa quando si è trovato di fronte Gatto e Achaval. Ci manca sempre la zampata vincente, questo è il nostro limite, nonostante abbiamo giocatori validi. Visto il periodo dal quale venivamo, i risultati delle altre e l’avversario di oggi, uno dei più forti del campionato, lo reputo un buon pareggio. Achaval? Si impegna e lotta, è una sua peculiarità, ma è un attaccante e da troppo tempo non segna. Ha fatto un girone di andata alla grande, poi complici alcuni infortuni e stati febbrili, oltre alla squalifica nelle ultime partite, non ha più lasciato il segno, ma da uno come lui ci aspettiamo ancora tanto. Domenica andremo a giocare contro il Sersale, una grandissima squadra con un grande allenatore, poi riceveremo il San Luca che forse oggi ha chiuso il campionato; infine giocheremo in casa della Reggiomediterranea. Prima o dopo le dovremo affrontare tutte, le prepareremo una per volta sperando che il periodo negativo contraddistinto da infortuni e squalifiche stupide sia finito. Questa squadra non molla mai, sa soffrire, sa lottare, lo ha dimostrato sempre; ce la giocheremo con tutti.”