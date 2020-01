Quotidiano del Sud: “Bertoncini e Garufo, i dubbi di Toscano”

Il recupero o meno di Davide Bertoncini e Desiderio Garufo, potrebbe avere un peso specifico sulle scelte di Mimmo Toscano per quanto concerne la trasferta di Vibo.

A sottolinearlo è il collega Rino Tebala, sulle colonne del Quotidiano del Sud. “Il tecnico Toscano sta facendo una verifica della disponibilità dei suoi giocatori. Sono da valutare le condizioni di Bertoncini e Garufo, due elementi importanti per l’economia del gioco amaranto, in difesa e sulla fascia destra. Corsia dove la Reggina non ha ancora ritrovato il migliore assetto senza di lui. L’impiego di Blondett su quella fascia è stato utile per equilibrare la disposizione tattica rispetto al Bari, ma domenica prossima, a Vibo, l’idea di inserire Blondett su quella corsia potrebbe essere accantonata.

Rispetto al big match di domenica scorsa, potrebbe cambiare qualcosa. “Blondett- prosegue Tebala- potrebbe tornare nel suo ruolo di centrale difensivo, anche se Gasparetto non ha affatto demeritato. Il problema si pone se Garufo non sarà disponibile e il suo recupero rinviato”.