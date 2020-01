Promozione B, la “reggina” della 19^ giornata: Stilese, il ritorno della macchina da gol

La capolista vince in goleada con la Rombiolese, portando a casa un roboante 7-0 e la copertina di RNP.

L’ennesima goleada stagionale, per mantenere invariato il distacco di 6 punti dalla seconda. Dopo il pareggio subito in rimonta ad opera del San Giorgio, la capolista Stilese A.Tassone ha rimesso subito il turbo, travolgendo la Rombiolese. Il 7-0 finale si commenta da solo, così come si commentano da sole le prestazioni del duo Papaleo-Martinez: tripletta per il capocannoniere del girone B, doppietta per l’argentino, che nella classifica dei bomber occupa la terza posizione. La capacità realizzativa, continua ad essere il fiore all’occhiello della capolista: 60 reti in 19 giornate, per una media che supera i 3 gol a partita. Se non fosse stato per un ottimo Gioiosa, probabilmente l’undici di Caridi sarebbe già con un piede e mezzo in Eccellenza, ma nonostante il ko nello scontro diretto, i giallo-azzurri rimangono i favoriti al grande salto.

VOTO DI RNP: 8.