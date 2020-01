Eccellenza, la “reggina” della 19^ giornata: il Locri si mette la crisi alle spalle

In una partita "da moviola", gli jonici superano in rimonta il Trebisacce ed infilano la seconda vittoria di seguito.

Il Locri torna a vincere in casa dopo quattro mesi, guadagnandosi la copertina di RNP per quanto riguarda l’Eccellenza

Per dare ancora un senso alla propria stagione, il Locri non aveva alternative ai tre punti nella sfida casalinga contro il Trebisacce. Le cose sono sembrate mettersi malissimo dopo soli 9 minuti, quando il rigore di Galantucci ha portato in vantaggio gli ospiti. La mente è subito andata alle sconfitte casalinghe contro Isola, Morrone e Vigor, ma questa volta la compagine di Scorrano ha cambiato marcia, pareggiando con Krajina e completando la rimonta con il solito, scatenato Mimmo Zampaglione. Per onor di cronaca, la gara è stata contrassegnata anche da due episodi che hanno fatto discutere parecchio: rivedendo le immagini, il rigore concesso agli ospiti lascia più di un dubbio, mentre sul gol del momentaneo pari locrese Coppola sembra proprio intervenire sulla sfera prima che quest’ultima varchi la linea bianca. Episodi a parte, il Locri si porta a casa la seconda vittoria di fila, per un totale di 10 punti nelle ultime 5 gare: una netta inversione di tendenza, per una squadra uscita dalla crisi.

VOTO DI RNP: 7.