Promozione, il girone A: Belvedere a tavolino, la Rossanese insegue

La capolista Belvedere incamera altri tre punti senza nemmeno scendere in campo, visto che la Nuova Rogliano, avversario di turno, non si è presentata all’appuntamento. Alle spalle della capolista adesso c’è solo la Rossanese (3-1 all’Amantea) dal momento che il Praia Tortora è stato sconfitto a sorpresa dal Cassano Sybaris. Cambio della guardia in coda, dove il Cutro lascia al San Marco lo scomodissimo ruolo di fanalino di coda.

Per la capolista i tre punti stavolta arrivano a tavolino. Praia Tortora ko in casa, la Rossanese è da sola al secondo posto.

