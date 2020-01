Reggina, organico attuale e movimenti di mercato

*Movimenti ufficiali in entrata= il nome del club accanto al calciatore è quello in cui il calciatore stesso militava in precedenza.

Legenda: d= difensore, c= centrocampista, a= attaccante, svc= svincolato, td= titolo definitivo.

Obiettivi in entrata: nessuno.

Movimenti ufficiali in uscita: Salandria (c, Catania-td).

Movimenti ufficiali in entrata: Liotti (d, svc-Pisa), Nielsen, (c, svc-Sarpsborg), Sarao, (a, svc-Cesena).

Tutta la rosa a disposizione di Mimmo Toscano, i movimenti ufficiali del mercato invernale e le trattative in entrata ed in uscita.

