V. Francavilla, Trocini: “Una vittoria che mi riempie d’orgoglio”

Nel post-gara di Reggina-Virtus Francavilla è intervenuto in conferenza stampa il il tecnico dei pugliesi Trocini.

“Abbiamo raccolto meno di quanto meritato nel girone di andata; è quasi impossibile vincere qui e deve darci consapevolezza per tirarci fuori dai guai il prima possibile. La vittoria è figlia di tante cose, una prestazione di alto livello sotto il profilo agonistico. Siamo stati bravi a non farli ragionare, abbiamo messo aggressività crescendo molto con il tempo. Dopo il pareggio ho visto che i ragazzi ci credevano, uscivamo bene dalla pressione dell’avversario. Abbiamo aggredito dal 1′, abbiamo tenuto alto il ritmo; sono state fatte cose molto buone, mi riempie d’orgoglio, giocare con questa personalità a Reggio mi rende fiero di questa squadra. Abbiamo perso cinque calciatori per tutta la stagione, siamo sempre in emergenza; speriamo che questa vittoria possa portare altri risultati positivi. Non è una giustificazione, ma se ti mancano 5 calciatori per tutto questo tempo, più gli assenti di volta in volta, pesa molto; la società sta facendo sacrifici per portare altri calciatori. Per giocare come vorremmo, dovremo essere al completo.”