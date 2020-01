Reggina-V.Francavilla, la probabile formazione biancoazzurra: in avanti la coppia Perez-Vázquez

Reduce dai pareggi con Catania e Casertana, per la Virtus Francavilla arriva la sfida alla capolista Reggina, fermata sull’1-1 nella gara d’andata.

Per la sfida del “Granillo”, in programma domani sera alle 20:45 e valevole per il recupero della 20^ giornata, mister Trocini arriva a Reggio con una squadra piuttosto decimata viste le sette assenze (molte delle quali si protraggono da qualche tempo) all’interno dell’organico biancoazzurro.

Oltre allo squalificato Albertini, salteranno la trasferta di Reggio l’ex Baclet ed i vari Pambianchi, Pino, Tchetchoua, Gigliotti e Tiritiello.

Nonostante le assenze, però, mister Trocini cercherà – come detto in conferenza stampa – di mettere ugualmente in difficoltà la Reggina.

All’interno dell’undici titolare dovrebbe tornare Marino, il quale andrebbe a completare il pacchetto difensivo già composto da Delvino e Caporale. Sulle fasce spazio ai soliti Di Cosmo e Nunzella, mentre in mezzo al campo agiranno Bovo, Risolo e, probabilmente, Zenuni (al posto di Sparandeo). In avanti, infine, non cambia il tandem d’attacco, formato dalla coppia Perez-Vázquez (che finora ha fruttato un bottino di 15 reti).

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCOAZZURRA

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Marino, Caporale; Di Cosmo, Bovo, Zenuni, Risolo, Nunzella; Vázquez, Perez. All. Trocini.

A disposizione: Costa, Sparandeo, Calcagno, Mastropietro, Castorani, Gallo, Marozzi, Puntoriere, Ekuban.

INDISPONIBILI: Pambianchi, Pino, Tchetchoua, Gigliotti, Baclet, Tiritiello.

SQUALIFICATI: Albertini.