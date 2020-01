Reggina-V.Francavilla, i convocati biancoazzurri: in sette saltano Reggio Calabria

In casa Virtus Francavilla, il tecnico Bruno Trocini ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il recupero della 20ª giornata del campionato di serie C girone C che vedrà in campo (domani sera al ”Granillo” a partire dalle ore 20:45) i suoi biancoazzurri contro tra la Reggina. Per la sfida alla prima della classe, Trocini si presenta con molte assenze (un po’ quelle che hanno caratterizzato il cammino dei pugliesi per gran parte del campionato).

Squalificato Albertini (il quale ha rimediato un doppio giallo domenica contro la Casertana), infortunati Pambianchi, l’ex Baclet, Pino, Tchetchoua, Gigliotti e Tiritiello. Recupera Marino.

Di seguito, l’elenco dei 20 convocati per la trasferta di Reggio Calabria:

PORTIERI: Costa, Poluzzi;

DIFENSORI: Caporale, Delvino, Marino, Sparandeo, Calcagno;

CENTROCAMPISTI: Di Cosmo, Zenuni, Castorani, Bovo, Mastropietro, Nunzella, Risolo, Gallo;

ATTACCANTI: Vazquez, Perez, Puntoriere, Marozzi, Ekuban.